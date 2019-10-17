МГИМО отправит 60 волонтеров на саммит Россия - Африка

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Студенты МГИМО в качестве волонтеров будут сопровождать делегации на саммите Россия - Африка. Об этом сообщил в четверг ректор МГИМО Анатолий Торкунов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной новой стратегии развития вуза.

"На саммит Россия - Африка, который пройдет на следующей неделе, поехало 60 наших волонтеров, которые будут и переводом заниматься, и организационными моментами, и сопровождением делегаций, - рассказал Торкунов. - У ребят есть мотивация, есть интерес".

Он добавил, что недавно пять учащихся МГИМО получили медали Министерства обороны РФ за участие в качестве переводчиков в российско-китайских военных учениях.

23-24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум Россия - Африка. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие.