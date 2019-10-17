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Путин направил приветствие участникам премии "Импульс добра"

Президент отметил, что лауреаты этой премии реализуют значимые инициативы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII ежегодной премии "Импульс добра". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"За прошедшее время ваш замечательный проект объединил вокруг своих благородных целей большую, сплоченную команду энергичных, неравнодушных людей, внес серьезный вклад в продвижение социального предпринимательства в нашей стране. Ежегодно эта престижная премия присуждается тем, кто воплощает свои идеи в реальные дела и начинания, стремится изменить жизнь к лучшему, - подчеркнул глава государства. - Ее лауреаты заботятся о детях и старшем поколении, возрождают народные промыслы и производства, осуществляют другие, не менее значимые инициативы. Столь важная и необходимая работа заслуживает глубокого уважения, является примером ответственного отношения к актуальным общественным проблемам".

Президент также выразил уверенность, что принятый в нынешнем году закон о социальном предпринимательстве поможет участникам премии повысить эффективность, успешно решать насущные задачи социальной сферы.

"Импульс добра" - ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. Учреждена Фондом региональных социальных программ "Наше будущее". Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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