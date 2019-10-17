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Орловские власти проверят информацию о лишении советника губернатора российского паспорта

В пресс-службе регионального правительства отметили, что сам Артур Волошин не в курсе того, что его паспорт аннулирован

ТАСС, 17 октября. Власти Орловской области проверят информацию о лишении Артура Волошина, советника по инвестиционной деятельности губернатора и председателя правительства региона, российского паспорта. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам проверки законности приобретения Волошиным российского гражданства и нахождения его на государственной гражданской службе 7 октября 2019 года прокуратура Орловской области внесла в адрес губернатора и председателя областного правительства Андрея Клычкова представление, поставив вопрос об увольнении советника.

"Представление от органов прокуратуры есть, но это только представление, они ссылаются на ответ ГУВД, а ответ ГУВД нам не поступал. Поэтому по поручению губернатора - он попросил обратиться в УМВД по Орловской области и проверить данную информацию - отправлен ряд вопросов. Ждем их подтверждения, сам Волошин не в курсе того, что его паспорт аннулирован. Если он лишен документа, то, конечно, он будет отстранен от занимаемой должности в соответствие с федеральным законом", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры по Орловской области со ссылкой на заключение ГУ МВД России по Москве, Волошин признан "не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке", в связи с чем выданный ему российский паспорт аннулирован. По данным СМИ, Волошин родился в 1989 году в Харькове (Украина) и имеет украинское гражданство. Должность советника губернатора Орловской области он занял в августе 2019 года.

"В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона и их причин, условий им способствующим. О результатах должно быть сообщено прокурору", - отметили в беседе с ТАСС в прокуратуре региона.

Теги
РоссияОрловская область
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