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DM: самолет с принцем Уильямом и герцогиней Кейт не смог приземлиться в Исламабаде

Воздушное судно дважды заходило на посадку в разные аэропорты столицы Пакистана, прежде чем повернуть назад

ТАСС, 17 октября. Самолет, на котором летели британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, не смог приземлиться в столице Пакистана Исламабаде из-за сильного шторма и вынужден был вернуться в город Лахор, из которого вылетел. Об этом в четверг сообщила газета Daily Mail.

Согласно информации издания, воздушное судно дважды заходило на посадку в разные аэропорты столицы, прежде чем повернуть назад.

По данным агентства Reuters, Уильям сообщил, что с ним и супругой все в порядке.

14 октября МИД Великобритании проинформировал, что королевская чета прибыла в Пакистан с пятидневным визитом, в рамках которого посетит Лахор, Исламабад и северные территории, а также ряд знаковых исторических и культурных объектов страны. Это первый официальный визит представителей британской королевской семьи в Пакистан с 2006 года.

Теги
ПакистанВеликобританияУильям, герцог Кембриджский
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