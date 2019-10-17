DM: самолет с принцем Уильямом и герцогиней Кейт не смог приземлиться в Исламабаде

ТАСС, 17 октября. Самолет, на котором летели британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, не смог приземлиться в столице Пакистана Исламабаде из-за сильного шторма и вынужден был вернуться в город Лахор, из которого вылетел. Об этом в четверг сообщила газета Daily Mail.

Согласно информации издания, воздушное судно дважды заходило на посадку в разные аэропорты столицы, прежде чем повернуть назад.

По данным агентства Reuters, Уильям сообщил, что с ним и супругой все в порядке.

14 октября МИД Великобритании проинформировал, что королевская чета прибыла в Пакистан с пятидневным визитом, в рамках которого посетит Лахор, Исламабад и северные территории, а также ряд знаковых исторических и культурных объектов страны. Это первый официальный визит представителей британской королевской семьи в Пакистан с 2006 года.