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Вологодский депутат опроверг причастность к созданию почетной доски самому себе

По словам Павла Горчакова, он "был приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя и с удивлением обнаружил свою фамилию наряду с фамилиями других офицеров"

ВОЛОГДА, 17 октября. /ТАСС/. Депутат Вологодского заксобрания, председатель комитета по регламенту и депутатской деятельности Павел Горчаков опроверг свое участие в создании почетной доски офицерам, на которой обозначено и его имя. Об этом депутат написал в четверг на своей странице "ВКонтакте".

Об открытии доски на фасаде здания ОВД в городе Никольске сообщил ранее сам Горчаков на собственной странице и получил много критики от пользователей социальных сетей за то, что "открыл памятную доску самому себе".

"Решение об открытии почетной доски было принято руководством УМВД области, ветеранской организации ОВД по Никольскому району. Ни к руководству УМВД, ни к областной ветеранской организации УМВД, ни к ветеранской организации Никольского ОВД я не обращался с ходатайством и никогда и никого не просил этого делать! Еще раз подчеркну, что я не знал и не догадывался, что на этой доске будет мое имя, в разработке ее проекта не участвовал. Был приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя и с удивлением обнаружил свою фамилию наряду с фамилиями других офицеров", - объяснился парламентарий.

Он отметил, что пост, который был опубликован на его странице после церемонии открытия доски, - "это возможность поблагодарить бывших коллег, нынешних сотрудников полиции за внимание". При этом пост, вызвавший резонанс, депутат удалил.

"Странно, что мою работу сейчас оценивают лишь по одному эпизоду. Более того, ситуацию преподносят так, будто почетная доска - это полностью мое решение, моя прихоть, что абсолютно не соответствует действительности", - подытожил Горчаков.

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РоссияВологодская область
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