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В Ленинградской области открылся окружной центр подготовки "Волонтеров Победы"

В день открытия в центре стартовал патриотический слет, в котором принимают участие 100 человек
Описание
© Кристина Абелян/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Центр подготовки "Волонтеров Победы" по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) открылся в четверг в Ленинградской области. Организация поможет 20 тыс. волонтерам в работе с ветеранами и подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Для Года памяти и славы во всем СЗФО мы подготовим более 20 тыс. волонтеров. Все они пройдут обучение по специально разработанному единому стандарту подготовки волонтеров, в котором, помимо стандартных программ, связанных со спецификой волонтерской деятельности, мы огромное внимание уделим знанию истории Великой Отечественной войны, а также умению восстановить историю своей семьи, узнать информацию о тех своих родных героях, которые воевали в Великой Отечественной войне", - рассказала она журналистам на церемонии открытия, уточнив, что стандарт разработан совместно с историками, экспертами и Российским военно-историческим обществом.

Ленинградское отделение движения "Волонтеры Победы" стало координатором центра в результате конкурса. Как отметила Амельченкова, победителей выбирали по нескольким критериям - это опыт реализации волонтерских проектов в регионе, наличие партнерских и ветеранских организаций и перспектива развития окружного центра, план по подготовке волонтеров.

"Мы должны понимать, что волонтер - это связующее звено между ветеранами, общественными организациями, органами власти, местным самоуправления, всеми теми, кто будет участвовать в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Это и торжественные мероприятия, и подготовка памятников и братских захоронений, работа с гостями, которые будут приезжать в регион в дни праздника и не только. Это организация ветеранов для того, чтобы помочь им в быту, организация связи между социальными, медицинским службами и ветеранами", - сказал журналистами глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

В день открытия центр начал проведение патриотического слета, который продлится до 20 октября. В нем принимают участие 100 активистов движения со всего СЗФО. Они сформируют команду добровольцев, которые будут помогать в подготовке волонтеров Победы к предстоящей круглой дате.

"У каждого из поколений есть то, чем вы владеете лучше всего, здесь есть огромные цифровые коллекции, возможности для формирования библиотек, которые не позволят ничего интерпретировать, а позволят собирать и передавать следующим поколениям все, чем мы располагаем", - отметила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева. Такие окружные центры уже открыты в Алтайском крае, Курской, Волгоградской и Сахалинской областях и Кабардино-Балкарии. До конца 2019 года они также начнут работу в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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