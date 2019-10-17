Ректор МГИМО: открытие новых филиалов за рубежом зависит от успеха отделения в Ташкенте

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Возможность создания новых филиалов МГИМО в других странах зависит от того, насколько успешно будет функционировать филиал вуза в Узбекистане и от материальных возможностей института. Об этом в четверг заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной новой стратегии развития учебного заведения.

"Надо сейчас посмотреть по опыту Ташкента, как пойдет дело, потому что это требует больших ресурсов, больших усилий. Надо, чтобы там находились наши преподаватели наряду с нашими коллегами из Узбекистана, - отметил Торкунов. - Ну и, конечно, все надо просчитывать, сейчас без расчета финансовой стороны невозможно такие проекты развивать".

Кроме того, Торкунов сообщил, что сейчас прорабатываются варианты партнерства с азербайджанскими высшими учебными заведениями. "Что касается открытия других филиалов, мы давно ведем разговор с нашими бакинскими друзьями на этот счет, но пока что, вероятно, выйдем на совместную магистерскую программу с университетом "Азербайджанская Дипломатическая академия" (АДА - прим. ТАСС), очень хороший университет. Я думаю, что это полезная работа", - констатировал он.

Новые программы

По словам ректора, в самом МГИМО активно запускаются новые программы обучения. "Важным для нас направлением являются также и новые наши специализации. Во-первых, это подготовка специалистов в области аграрных рынков", - сказал Торкунов, добавив, что в вузе недавно начала работу программа, направленная на подготовку для российских посольств атташе по сельскому хозяйству.

"Недавно был подписан указ президента [России Владимира Путина] о формировании целого корпуса специалистов Минсельхоза, которые будут работать за рубежом, представлять там Минсельхоз, - резюмировал он. - Очень надеемся, что наши лучшие выпускники окажутся в числе тех, кто будет Минсельхоз за рубежом представлять и способствовать развитию сельского хозяйства".