Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ректор МГИМО: открытие новых филиалов за рубежом зависит от успеха отделения в Ташкенте

Без расчета финансовой стороны такие проекты развивать невозможно, отметил Анатолий Торкунов
Анатолий Торкунов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Анатолий Торкунов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Возможность создания новых филиалов МГИМО в других странах зависит от того, насколько успешно будет функционировать филиал вуза в Узбекистане и от материальных возможностей института. Об этом в четверг заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной новой стратегии развития учебного заведения.

"Надо сейчас посмотреть по опыту Ташкента, как пойдет дело, потому что это требует больших ресурсов, больших усилий. Надо, чтобы там находились наши преподаватели наряду с нашими коллегами из Узбекистана, - отметил Торкунов. - Ну и, конечно, все надо просчитывать, сейчас без расчета финансовой стороны невозможно такие проекты развивать".

Кроме того, Торкунов сообщил, что сейчас прорабатываются варианты партнерства с азербайджанскими высшими учебными заведениями. "Что касается открытия других филиалов, мы давно ведем разговор с нашими бакинскими друзьями на этот счет, но пока что, вероятно, выйдем на совместную магистерскую программу с университетом "Азербайджанская Дипломатическая академия" (АДА - прим. ТАСС), очень хороший университет. Я думаю, что это полезная работа", - констатировал он.

Новые программы

По словам ректора, в самом МГИМО активно запускаются новые программы обучения. "Важным для нас направлением являются также и новые наши специализации. Во-первых, это подготовка специалистов в области аграрных рынков", - сказал Торкунов, добавив, что в вузе недавно начала работу программа, направленная на подготовку для российских посольств атташе по сельскому хозяйству.

"Недавно был подписан указ президента [России Владимира Путина] о формировании целого корпуса специалистов Минсельхоза, которые будут работать за рубежом, представлять там Минсельхоз, - резюмировал он. - Очень надеемся, что наши лучшие выпускники окажутся в числе тех, кто будет Минсельхоз за рубежом представлять и способствовать развитию сельского хозяйства".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанУзбекистанТоркунов, Анатолий Васильевич
Реклама на ТАСС
Центральный аппарат СК займется ситуацией на Кубани с матерью, оставившей детей одних
Женщина уехала на отдых без детей. Один из них во время ее отсутствия попал под машину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС