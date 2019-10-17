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Школа в Нижнем Новгороде, где массово заболели дети, начнет работу 21 октября

Ее работу приостановили 13 октября после того, как к медикам за помощью обратились 26 человек

ТАСС, 17 октября. Школа №47 в Нижнем Новгороде, где ранее 26 человек заболели острой кишечной инфекцией, возобновит свою работу 21 октября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

"Постановлением главного государственного санитарного врача 21 октября будет возобновлен учебный процесс в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Школа №47" в Нижнем Новгороде", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники Роспотребнадзора внесли постановления об отстранении от работы сотрудников пищеблока, у которых было выявлено носительство дизентерии. "15 октября проведена заключительная дезинфекция в помещениях школы и пищеблока, отобраны смывы на качество заключительной дезинфекции", - уточнили в пресс-службе.

Работу школы приостановили 13 октября. Всего к медикам за помощью обратились 26 человек, в основном с легкой формой заболевания. В ходе лабораторного обследования материалов от больных детей были обнаружены ДНК шигеллы. Установлено, что один из работников пищеблока является носителем дизентерии, его отстранили от работы до полного выздоровления и повторного прохождения медобследования.

СУ СК по области начало проверку. В администрации города заявили, что по итогам своей проверки могут быть приняты кадровые решения.

Теги
РоссияНижегородская область
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