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ОНФ следит за закрытием на ремонт курганского тубдиспансера, откуда не уходили врачи

Медики и пациенты опасались, что медучреждение закроют навсегда

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт взял на контроль ситуацию с закрытием на ремонт четвертого подразделения Курганского областного отделения для больных туберкулезом в поселке Чернавском, откуда не хотели уходить врачи из-за опасений, что учреждение закроют навсегда. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ОНФ.

В среду главврач Курганского областного отделения для больных туберкулезом Юлиана Просвирнина сообщила о том, что подразделение в Чернавском приостановило деятельность в связи с капитальным ремонтом. По ее словам, несколько пациентов не согласились переходить в другие корпуса и самовольно оставались в закрытом здании, опасаясь, что отделение будет окончательно закрыто. Директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина сообщала, что всего в здании оставались девять человек - два медицинских работника, представители "Альянса врачей" и лица, представившиеся пациентами.

"ОНФ взял на контроль конфликт с закрытием на ремонт Чернавского тубдиспансера в Курганской области. Сегодня представили ОНФ выехали в поселок, спросили мнение местных жителей и персонала лечебного учреждения. Они пояснили, что их реакция связана с тем, что у них мало информации о дальнейшей судьбе диспансера, они боятся, что его закроют навсегда", - пояснили в пресс-службе.

В ОНФ сообщили, что решение о приостановлении на три года работы медучреждения руководство областного департамента здравоохранения объяснило необходимостью привести помещения в соответствие с требуемыми нормами. "Персоналу больницы предложили работу в других медучреждениях, выделив служебный транспорт. По сообщениям местных СМИ, 25 из 40 сотрудников тубдиспансера отказались работать на новых условиях. Протестующие медики и несколько пациентов отказались покинуть здание больницы, пока не будет отменено решение о ее закрытии. Сегодня, по сообщениям местных изданий, их вынудили освободить территорию", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федора Теребенина, народный фронт будет настаивать на вхождении собственного эксперта в комиссию для обследования зданий тубдиспансера в поселке Чернавском. Как уточнили в пресс-службе, Теребенин вместе с участником "Молодежки ОНФ" Давилом Мардвиновым не сумел попасть в тубдиспансер, так как после решения о консервации больницы территория находится под частной охраной.

Ранее в четверг протестующие против закрытия на ремонт подразделения тубдиспансера в Чернавском были доставлены в отделение полиции в Кетово "для выяснения ситуации". В управлении МВД России по Курганской области ситуацию пока не комментируют.

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