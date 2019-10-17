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Дело полковника Захарченко
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

По совокупности преступлений ему назначен срок в 12 лет и 6 месяцев лишения свободы
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© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд на полгода смягчил приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко с 13 лет колонии до 12,5 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил приговор изменить, убрать из обвинения квалифицицирующий признак "в группе лиц по предварительному сговору" и назначить наказание по совокупности преступлений 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима", - огласил решение судья.

Экс-полковник в ходе заседания подробно разбирал свой приговор, доказывая суду незаконность и необоснованность обвинительной части. Суммарно выступление Захарченко заняло примерно 11 часов.

Прокуратура просила отменить приговор в части оправдания Захарченко по эпизоду получения взятки от ресторатора Мехди Дусса и направить на новое рассмотрение в ином составе суда. Защита Захарченко ходатайствовала об отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного.

Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. руб., лишив его звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. При этом суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов коррупции в связи "с непричастностью к преступлению". Речь идет о взятке в размере $800 тыс., которую, по версии следствия, вынужден был передать Захарченко и его соучастнику владелец ресторана "Ля Маре" Мехди Дусс. Посредниками при передаче взятки, по данным следствия, выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин.

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Дело полковника Захарченко
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