"Известия": Роспотребнадзор предложил сократить производство пластиковых пакетов

Можно ли отказаться от пластика совсем? И чем его заменить?

"Все на свете из пластмассы". Можно ли отказаться от пластика совсем? И чем его заменить?

Отмечается, что ведомство планирует внести изменения в закон об отходах производства. Соответствующие предложения уже готовы и в ближайшее время их направят на согласование в другие ведомства.

По данным "Известий", Минприроды поддержало инициативу поэтапного ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика, отметив, что это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду. В пресс-службе Минприроды газете сообщили, что ведомство выступает "за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку". Там также добавили, что "отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия".

В марте этого года на совещании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) эксперты уже обсуждали возможность отказаться от пластиковых пакетов и одноразовой упаковки в магазинах в качестве мер по сокращению образования мусора в России.