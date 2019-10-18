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"Известия": Роспотребнадзор предложил сократить производство пластиковых пакетов

По данным издания, Минприроды поддержало инициативу поэтапного ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор готовит законопроект, подразумевающий поэтапное сокращение производства пластиковых пакетов для магазинов вплоть до их полного запрета, сообщает в пятницу газета "Известия".

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Отмечается, что ведомство планирует внести изменения в закон об отходах производства. Соответствующие предложения уже готовы и в ближайшее время их направят на согласование в другие ведомства.

По данным "Известий", Минприроды поддержало инициативу поэтапного ограничения на продажу одноразовых изделий из пластика, отметив, что это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду. В пресс-службе Минприроды газете сообщили, что ведомство выступает "за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку". Там также добавили, что "отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия".

В марте этого года на совещании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) эксперты уже обсуждали возможность отказаться от пластиковых пакетов и одноразовой упаковки в магазинах в качестве мер по сокращению образования мусора в России.

 

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