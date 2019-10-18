Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сахалинские власти взяли под личный контроль ситуацию с избиением четвероклассницы

Одноклассники девочки были недовольны тем, что она напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская взяли под личный контроль ситуацию с избиением школьниками их одноклассницы в городе Поронайске на Сахалине. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба островного правительства.

В Поронайске учащиеся четвертого класса группой избили свою одноклассницу после занятий на крыльце школы. Дети были недовольны тем, что девочка на последнем уроке напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание. Пострадавшая добралась до дома на такси, после чего попала в больницу. Проверку по этому делу начали прокуратура, полиция и следователи.

"На место инцидента выехали министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и специалисты по защите прав детей. Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская отметила, что данный инцидент также находится на ее контроле", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в министерстве уже выпущено распоряжение о проведении служебной проверки. В ходе нее будет дана оценка действиям директора учебного заведения и классного руководителя. Кроме того, в течение дня в Поронайске пройдет встреча с педагогическим коллективом, родителями класса. Также запланировано совещание с директорами всех школ Поронайского района, на котором классным руководителям будет рекомендовано провести разъяснительные беседы, а также усилить контроль над учениками.

"Эта ситуация на моем личном контроле", - приводятся в сообщении слова Мурашовой. Устиновская заявила, что будет отслеживать результаты проверок и примет участие в выработке предупредительных мер.

Теги
РоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
В Приморье за минувшие сутки ликвидировано три лесных пожара
Самый крупный пожар ликвидировали в Шкотовском районе с помощью вертолета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС