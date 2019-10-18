Сахалинские власти взяли под личный контроль ситуацию с избиением четвероклассницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская взяли под личный контроль ситуацию с избиением школьниками их одноклассницы в городе Поронайске на Сахалине. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба островного правительства.

В Поронайске учащиеся четвертого класса группой избили свою одноклассницу после занятий на крыльце школы. Дети были недовольны тем, что девочка на последнем уроке напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание. Пострадавшая добралась до дома на такси, после чего попала в больницу. Проверку по этому делу начали прокуратура, полиция и следователи.

"На место инцидента выехали министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и специалисты по защите прав детей. Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская отметила, что данный инцидент также находится на ее контроле", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в министерстве уже выпущено распоряжение о проведении служебной проверки. В ходе нее будет дана оценка действиям директора учебного заведения и классного руководителя. Кроме того, в течение дня в Поронайске пройдет встреча с педагогическим коллективом, родителями класса. Также запланировано совещание с директорами всех школ Поронайского района, на котором классным руководителям будет рекомендовано провести разъяснительные беседы, а также усилить контроль над учениками.

"Эта ситуация на моем личном контроле", - приводятся в сообщении слова Мурашовой. Устиновская заявила, что будет отслеживать результаты проверок и примет участие в выработке предупредительных мер.