"Известия": Росстат введет 22 новых индикатора расчета качества жизни пожилых людей

МОСКВА. 18 октября. /ТАСС/. Росстат до конца октября измерит качество жизни пожилых людей по 22 новым показателям, сообщает в пятницу газета "Известия".

Отмечается, что в статистическом ведомстве выделили четыре группы индикаторов, на которые будут опираться при расчетах. Первая группа касается уровня занятости граждан 55-59 лет, 60-64 лет, 65-69 лет и 70-74 лет. Вторая определяет социальную активность людей старше 55 лет, в нее вошли волонтерская деятельность, уход за больными и инвалидами, помощь детям и внукам, участие в политической жизни. Индикаторы третьей группы отражают "независимую, здоровую и безопасную жизнь" - это физическая активность, доступ к услугам здравоохранения, физическая безопасность, материальное благополучие. В четвертую группу вошли возможности и условия для активного и здорового долголетия. Среди них - сколько человек проживет от целевых 105 лет, сколько лет после достижения 55-летнего возраста можно будет считать здоровой жизнью, психологическое здоровье, уровень образования.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Росстата, методика расчета индекса активного долголетия будет утверждена и применена на практике до 31 октября 2019 года.