"Известия": третейских судей предлагают привлекать к ответственности за коррупцию

МОСКВА. 18 октября. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для третейских судей за коррупционные преступления, разработан в Госдуме. Максимальное наказание - 12 лет лишения свободы, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Третейские судьи обладают такими же полномочиями, как и арбитражные, а также суды общей юрисдикции, - пояснил изданию автор законопроекта, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный ("Единая Россия"). - Однако они выпали из поля уголовно-правового регулирования в этой сфере. Хотя риск, что третейские судьи совершат правонарушения коррупционной направленности, велик. Сфера их деятельности - это поле для получения выгод и преимуществ как для себя, так и для других лиц. Поэтому главная цель законодательной инициативы - лишить их повода для совершения противоправных действий".

На третейских судей предполагается распространить те же меры наказания, которые действуют сейчас для частных нотариусов и аудиторов (ст. 202 УК РФ). Также планируются поправки в статью 204 УК, устанавливающую ответственность за коммерческий подкуп. Максимальное наказание по первой статье - до пяти лет лишения свободы, по второй - до 12.

Третейский суд - это единоличный арбитр или коллегия, которые занимаются разрешением споров в сфере гражданско-правовых отношений. Стороны выбирают его по совместной договоренности. Третейский суд, в отличие от арбитражного, не является государственным учреждением.