Суд в ЕАО обязал теплоснабжающие предприятия обеспечить запас угля на всю зиму

ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Суд в Еврейской автономной области (ЕАО), где введен режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону, удовлетворил требование прокуратуры Ленинского района о принуждении трех теплоснабжающих организаций, а также местных властей обеспечить запас угля на время отопительного сезона. Об этом в пятницу сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями о понуждении МУП "Тепловодснаб", МУП "Новый Дом" и МУП "Ленинские тепловые сети", а также их учредителя - администрацию МО "Ленинский муниципальный район" ЕАО обеспечить накопление твердого топлива (угля) на весь период потребности в отопительном сезоне 2019-2020 гг. Требования надзорного ведомства удовлетворены судом в полном объеме. На ответчиков возложена обязанность по обеспечению районных котельных неснижаемым нормативным запасом топлива", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушения при подготовке к отопительному сезону были выявлены в ходе проверки прокуратуры. По данным надзорного ведомства, договоры на поставку твердого топлива данных организаций не заключены.

23 сентября на всей территории Еврейской АО ввели режим ЧС из-за проблем с началом отопительного сезона. В 16 населенных пунктах, где проживает более 16 тыс. человек, или 10% от общего населения региона, отмечалось отсутствие нормативного запаса жидкого и твердого топлива, неготовность ряда котельных к зиме. Аналогичная ситуация складывалась в учреждениях здравоохранения и соцзащиты в Биробиджане. Области из федерального бюджета было выделено дополнительное финансирование на закупку угля и ремонт котельных. 15 октября отопление дали на всей территории ЕАО, задержка в подаче топлива на несколько дней из-за ремонта теплотрасс произошла в поселке Валдгейм. В школе сокращали уроки, прекращал работу детский сад. В четверг в регион был доставлен уголь в объеме 6,7 тыс. тонн для обеспечения работы 104 котельных из 114. Ситуация и мероприятия по транспортировке топлива находятся на особом контроле Минэнерго России.