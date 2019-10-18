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Регина Тодоренко будет снова вести шоу "Орел и решка"

В эфир телеканала "Пятница!" также вернется шоу "Ревизорро", ведущей которого будет финалистка третьего сезона программы "Пацанки" Ксения Милас
Регина Тодоренко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Регина Тодоренко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Телеведущая Регина Тодоренко вновь будет вести шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница!". Об этом в четверг сообщил генеральный директор телеканала Николай Картозия во время презентации нового сезона.

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"В следующем году вернется Регина Тодоренко. С кем? Попробуйте угадать", - рассказал Картозия, указав на логотип шоу. Он также добавил, что продолжают выходить выпуски с ведущими Дмитрием Бедняковым и Анастасией Ивлеевой и "Орел и решка. Россия" с ведущими Марией Миногаровой и Марией Горбань.

"Орел и решка" - шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. Они кидают монетку, после чего одному выпадает провести время, потратив всего $100, а другому - золотая банковская карта, лимит трат по которой не ограничен.

Ревизорро и Варнава

В новом сезоне в эфир телеканала также вернется шоу "Ревизорро", ведущая которого разбирается с качеством сервиса в отелях и ресторанах. "Идея сезона будет такая: мы пройдем по тем местам, где не смогли пройти, где нас сломали. Для этого нам нужна сильная, бескомпромисная ведущая - финалистка третьего сезона программы "Пацанки". Ксения Милас", - сказал Картозия.

В новом сезоне, пообещал гендиректор "Пятницы", также в эфире появятся сериалы "Сеструха", "Капотня", а кроме того выйдет шоу "Девочка с Гудком" с Екатериной Варнавой и Александром Гудковым.

Теги
Россия
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