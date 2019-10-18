Следственный комитет подготовил методику расследования случаев стрельбы в школах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Криминалисты СК подготовили методику расследования нападений на учеников в школах с огнестрельным оружием. Об этом сообщил руководитель Главного управления криминалистики (криминалистического центра) Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис в интервью ТАСС в преддверии Дня криминалистики.

"Подготовлена методика расследования преступлений, имеющих признаки скулшутинга (нападений, зачастую с применением огнестрельного оружия, на учащихся и преподавателей образовательных учреждений)", - сказал Ложис.

Также разработаны методические рекомендации по проведению следственных действий с применением беспилотных воздушных судов, осмотра места происшествия по преступлениям, совершенных с применением огнестрельного оружия.

17 октября прошлого года днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 человек были госпитализированы.

Несколько резонансных инцидентов в школах произошли в январе 2018 года: 15 января в одной из школ Перми двое подростков нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице, 17 января ученик школы в деревне Смольное в Сосновском районе Челябинской области во время драки на перемене ранил ножом сверстника, 19 января подросток напал с топором на учеников школы в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ и устроил пожар.