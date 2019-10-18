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Большинство экспертиз в новом отделе СК по делам о врачебных ошибках оправдали медиков

Всего в 2019 году было проведено более 400 экспертиз

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Эксперты созданного год назад отдела судебно-медицинских исследований по уголовным делам о врачебных ошибках провели более 400 экспертиз. Большинство их них оправдали медиков, сообщил руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис в интервью ТАСС в преддверии отмечаемого 19 октября в России Дня криминалистики.

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"В текущем году нашими судебными медиками выполнено более 400 экспертиз по ятрогенным преступлениям, - сказал Ложис. При этом необходимо отметить, что целью проведения экспертиз было установление объективной истины. Об этом свидетельствуют результаты большинства экспертиз, в ходе которых установлено отсутствие в действиях медицинских работников дефектов оказания медицинской помощи".

По его словам, сейчас экспертизы по делам о ятрогенных преступлениях проводятся как в Главном управлении криминалистики, так и в 18 следственных органах Следственного комитета. Новый отдел осуществляет методическое и информационное обеспечение деятельности судебно-медицинских экспертов следственных органов.

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