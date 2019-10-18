Тысяча учителей в Москве получила грант мэра за проект "Московская электронная школа"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тысяча столичных педагогов более чем из 360 школ получила грант мэра Москвы за вклад в развитие "Московской электронной школы" (МЭШ) за три года работы этого проекта. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Юбилейным, тысячным обладателем гранта стал учитель истории школы № 14 Борис Карпов. Его блоком интерактивных сценариев уроков на тему "Россия в XVII веке" для седьмого класса коллеги воспользовались более 1700 раз", - говорится в сообщении.

Размер вознаграждения составляет от 50 до 300 тыс. руб. и зависит от типа разработанного материала и его востребованности. Это может быть полноценный сценарий со всеми элементами современного урока - от видеоролика до заданий в формате ГИА и международных исследований, - или же блок сценариев. Также учителя могут разработать электронный учебник для самостоятельной работы школьников. Уточняется, что некоторые педагоги получили уже несколько наград, всего с момента запуска проекта было вручено более 1,5 тыс. грантов.

В сообщении отмечается, что МЭШ в этом году исполнилось три года - он открылся в сентябре 2016 года, а гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017-го. На сегодняшний день в библиотеке МЭШ свыше 38 тыс. сценариев уроков, 1,5 тыс. учебников и учебных пособий, более 77 тыс. интерактивных образовательных приложений, созданных учителями города и ИТ-компаниями, а также большое количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, благодаря которым школьники могут готовиться к экзаменам и олимпиадам.