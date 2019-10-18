Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тысяча учителей в Москве получила грант мэра за проект "Московская электронная школа"

Размер вознаграждения составляет от 50 до 300 тыс. руб. и зависит от типа разработанного материала и его востребованности

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тысяча столичных педагогов более чем из 360 школ получила грант мэра Москвы за вклад в развитие "Московской электронной школы" (МЭШ) за три года работы этого проекта. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Юбилейным, тысячным обладателем гранта стал учитель истории школы № 14 Борис Карпов. Его блоком интерактивных сценариев уроков на тему "Россия в XVII веке" для седьмого класса коллеги воспользовались более 1700 раз", - говорится в сообщении.

Размер вознаграждения составляет от 50 до 300 тыс. руб. и зависит от типа разработанного материала и его востребованности. Это может быть полноценный сценарий со всеми элементами современного урока - от видеоролика до заданий в формате ГИА и международных исследований, - или же блок сценариев. Также учителя могут разработать электронный учебник для самостоятельной работы школьников. Уточняется, что некоторые педагоги получили уже несколько наград, всего с момента запуска проекта было вручено более 1,5 тыс. грантов.

В сообщении отмечается, что МЭШ в этом году исполнилось три года - он открылся в сентябре 2016 года, а гранты за вклад в его развитие присуждаются с 2017-го. На сегодняшний день в библиотеке МЭШ свыше 38 тыс. сценариев уроков, 1,5 тыс. учебников и учебных пособий, более 77 тыс. интерактивных образовательных приложений, созданных учителями города и ИТ-компаниями, а также большое количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ, благодаря которым школьники могут готовиться к экзаменам и олимпиадам.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Московские рестораторы смогут пройти бесплатный обучающий курс
Занятия будут проходить в гастрономическом квартале "Депо" с 31 октября по 13 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС