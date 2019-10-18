Японские депутаты посетили храм Ясукуни, который в Азии считают символом милитаризма

ТАСС, 18 октября. Группа из около 100 депутатов парламента Японии посетила в пятницу токийский храм Ясукуни, который в соседних странах Азии считается символом японского милитаризма и агрессивного национализма. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в группу вошли депутаты из разных политических партий, включая правящую Либерально-демократическую партию Японии. Позже стало известно о еще одном депутате, который совершил церемониальное паломничество церимониальное паломничество к храму.

Отмечается, что Ясукуни посетила министр по административным делам и коммуникациям страны Санаэ Такаити. Ранее на этой неделе противоречивый храм также посетил министр по делам Окинавы и "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, Сэйити Это. Сам премьер-министр Синдзо Абэ традиционно воздержался от посещения храма, однако отправил ему подношения от лица главы японского правительства.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами японцев, погибших на полях сражений со второй половины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне по приговору Международного трибунала для Дальнего Востока. Посещения Ясукуни японскими официальными лицами воспринимаются в Китае, Южной Корее и КНДР как оправдание агрессивной политики Токио в прошлом веке и вызывают протесты.