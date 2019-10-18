Источник: двое офицеров ОМВД "Дорогомилово" задержаны за должностные преступления

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Два офицера отдела МВД "Дорогомилово" задержаны в Москве по подозрению в должностных преступлениях. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в должностных преступлениях задержаны два офицера отдела МВД "Дорогомилово", - сказал собеседник агентства.

Вечером 17 октября в отделе МВД "Дорогомилово" начались следственные мероприятия с руководством отдела. Отмечалось, что процессуальный статус полицейских будет определен по итогам следственных действий.