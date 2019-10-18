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Роспотребнадзор назвал основные симптомы отравления ядовитыми растениями

Среди них - слабость, головная боль, тошнота и галлюцинации

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. В случае употребления ядовитого растения у человека могут возникнуть головная боль, слабость и галлюцинации. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.

"С момента употребления в пищу до развития симптомов отравления как правило проходит от 30 минут до одного часа. Общие симптомы, которые чаще всего появляются при отравлении ядовитыми растениями: головная боль, слабость, сонливость, боли в области живота, тошнота, рвота, приступы диареи, снижение зрения, расстройство слуха, галлюцинации, сухость во рту", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что отравление ядовитыми растениями, съеденными случайно, чаще всего встречается у детей. Однако взрослые тоже могут отравиться, перепутав по ошибке съедобные и опасные виды. Кроме того, семена сорняков, попавших в продукты питания при производстве также могут вызвать токсикоз.

В качестве мер профилактики Роспотребнадзор советует не употреблять в пищу незнакомые растения, регулярно проверять детские объекты на наличие опасных видов, проводить беседы с детьми об их вреде. В случае, если такое растение было съедено, необходимо обратиться за медицинской помощью.

К наиболее известным ядовитым растениям относят белену черную, дурман, болиголов пятнистый, волчье лыко, мак полевой и дикий виноград.

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