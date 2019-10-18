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Роструд: каждый второй специалист нефтегазового сектора готов переехать ради работы

Как сообщили в ведомстве, отметка об этом указана в их резюме

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты нефтегазового сектора чаще всего готовы переехать ради работы в другой регион, среди них геофизики (50%), проходчики (52%), операторы по добычи нефти и газа (46%), геологи (49%). Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

"В среднем у каждого второго специалиста нефтегазового сектора в резюме стоит отметка "готов к переезду". Среди них геофизики (50%), проходчики (52%), операторы по добычи нефти и газа (46%), геологи (49%)", - рассказали в Роструде.

В ведомстве отметили, что также в переезду готовы 40% врачей, 35% геодезистов, 34% ветеринаров, по 27% инженеров и архитекторов."В меньшей степени к переезду готовы продавцы, сторожи, помощники воспитателя, кочегары, санитарки, кассиры, почтальоны, а также многие специалисты в сфере услуг и обслуживания", - рассказали в Роструде и отметили, что среди этих категорий процент соискателей, сообщивших о своей готовности к переезду в другой регион для трудоустройства, составил не более 5%.

Достаточно редко готовы к переезду педагоги: учителя (25%), воспитатели (12%), педагоги дополнительного образования (17%), преподаватели колледжей (27%). Каждый четвертый биолог и механик (по 24%) готов сменить город ради работы, также к этому готовы 27% агрономов и 28% зоотехников.

Федеральная государственная информационно-аналитическая система "Общероссийская база вакансий "Работа в России" содержит информацию о возможностях трудоустройства, об инвестиционных проектах, реализуемых в регионах, программах повышения трудовой мобильности, об условиях жизни и работы на территории различных регионов, включая сведения об инфраструктуре, и другую информацию в сфере занятости населения. В настоящее время на портале представлены более 1,5 млн вакансий и 950 тыс. резюме соискателей.

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