Минздрав: каждый россиянин ежегодно обращается за первичной медпомощью не менее 8 раз

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Каждый гражданин РФ обращается за помощью в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз в год. Соответствующую статистику привела в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе всероссийского селекторного совещания, посвященного принципам модернизации первичного звена здравоохранения.

"Каждый россиянин обращается в первичное звено здравоохранения не менее восьми раз", - сказала министр.

На селекторном совещании с субъектами поднимаются вопросы модернизации здравоохранения, обсуждаются основные принципы, в соответствии с которыми должны быть подготовлены региональные программы по модернизации системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Все субъекты РФ, а также Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) должны обеспечить разработку региональных программ модернизации первичного звена и представить их в Минздрав для экспертизы до 10 января 2020 года.

Минздрав России разработал ряд мер по модернизации первичного звена здравоохранения. Они касаются изменений в системе оплаты медицинских работников, обновления или замены устаревшей инфраструктуры, а также улучшения транспортной доступности первичной медико-санитарной помощи. Как сообщила Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое президент РФ Владимир Путина проводил 1 октября, Минздрав и Минтруд проработают законопроект, в котором будут прописаны требования к отраслевой системе оплаты труда медицинских сотрудников. Законопроект будет готов к апрелю 2020 года. В целом, по словам министра, переход на новую систему оплаты труда займет не менее двух лет.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" - один из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках него планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.