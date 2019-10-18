Очередную партию белух из бухты Средняя отправили на судне к месту выпуска в море

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Очередную партию 11 белух из бухты Средняя в Приморье погрузили на борт научно-исследовательского судна, которое доставит их к месту выпуска в море. Об этом сообщается на сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"18 октября начался шестой этап по реализации плана выпуска морских млекопитающих из бухты Средняя в дикую природу. Научно-исследовательское судно Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) взяло на борт 11 белух. В специально установленных на судне транспортировочных ваннах животные будут перевезены к местам их традиционного обитания в Охотском море и выпущены в районе Сахалинского залива", - говорится в сообщении.

Дорога займет три-четыре дня. Перед погрузкой морских млекопитающих осмотрели ветеринарные врачи, они констатировали, что животные в хорошей физической форме и готовы к транспортировке. По всему маршруту белух будут сопровождать ученые ВНИРО, врачи и тренеры.