Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил со 100-летним юбилеем коллектив РНЦ "Прикладная химия"

Президент отметил вклад Российского научного центра в разработку передовых образцов вооружения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление со 100-летним юбилеем организации коллективу и ветеранам Российского научного центра (РНЦ) "Прикладная химия". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Основанный по инициативе Русского физико-химического общества, центр внес выдающийся вклад в становление и развитие отечественного образования, науки, химической промышленности, в разработку важнейших компонентов передовых образцов вооружения. И конечно, самого глубокого признания заслуживает напряженный, поистине героический труд его коллектива по обеспечению нужд армии и защитников Северной столицы в годы Великой Отечественной войны", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что нынешнее поколение ученых, инженеров и специалистов центра своей высокопрофессиональной работой укрепляет индустриальный, технологический и оборонный потенциал страны.

В 1919 году Военно-химический комитет при Русском физико-химическом обществе был преобразован в Российский институт прикладной химии. В 1992 году президентским указом на базе института был образован Российский научный центр "Прикладная химия". За все годы существования предприятия было разработано более 3 тыс. химических технологий, по его проектам в СССР создано более 250 заводов и производств специальной и гражданской химии. Центр сотрудничает с Минобрнауки, ГК "Ростех", Минпромторгом, Минобороны и ГК "Роскосмос".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Минтруд выработает предложения по изменению системы зарплат врачей к сентябрю 2020 года
Минздрав ранее разработал меры по модернизации первичного звена здравоохранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС