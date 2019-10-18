Путин поздравил со 100-летним юбилеем коллектив РНЦ "Прикладная химия"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление со 100-летним юбилеем организации коллективу и ветеранам Российского научного центра (РНЦ) "Прикладная химия". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Основанный по инициативе Русского физико-химического общества, центр внес выдающийся вклад в становление и развитие отечественного образования, науки, химической промышленности, в разработку важнейших компонентов передовых образцов вооружения. И конечно, самого глубокого признания заслуживает напряженный, поистине героический труд его коллектива по обеспечению нужд армии и защитников Северной столицы в годы Великой Отечественной войны", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что нынешнее поколение ученых, инженеров и специалистов центра своей высокопрофессиональной работой укрепляет индустриальный, технологический и оборонный потенциал страны.

В 1919 году Военно-химический комитет при Русском физико-химическом обществе был преобразован в Российский институт прикладной химии. В 1992 году президентским указом на базе института был образован Российский научный центр "Прикладная химия". За все годы существования предприятия было разработано более 3 тыс. химических технологий, по его проектам в СССР создано более 250 заводов и производств специальной и гражданской химии. Центр сотрудничает с Минобрнауки, ГК "Ростех", Минпромторгом, Минобороны и ГК "Роскосмос".