В РЭО считают, что переработка пластиковых пакетов приоритетнее запрета на их производство

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО, проводник реформы мусорной отрасли в РФ) считает более приоритетным развитие инфраструктуры по переработке пластиковых пакетов и популяризацию использования альтернативных сумок среди населения, чем запрет на производство пакетов из пластика. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора компании Вячеслав Духин.

Я твой пластиковый пакет. Какие метаморфозы происходят с пластиком во время его переработки

Ранее газета "Известия" сообщила, что Роспотребнадзор готовит поправки в федеральный закон "Об отходах производства и потребления", которые введут постепенное сокращение производства пластиковых пакетов вплоть до полного запрета.

"Если говорить о пластиковых пакетах, то, во-первых, их можно и нужно перерабатывать, и мы считаем важным и нужным поддерживать создание и работу инфраструктуры, которая может это делать. Во-вторых, можно только приветствовать появление более экологичных альтернатив пластиковым пакетам, например продажу многоразовых сумок, которые уже сейчас ритейлеры предлагают своим клиентам. На наш взгляд, еще многое можно сделать и для развития переработки, и для популяризации альтернатив, и это надо сделать раньше, чем задумываться о запретах", - сказал Духин.

Он добавил, что запрет пластиковых пакетов не должен быть самоцелью, а стремиться нужно к сокращению мусора, который нельзя переработать.

По данным участников рынка, которые привел Духин, объем производства всех пластиковых мешков и сумок, включая одноразовые пакеты, в России в 2018 году составил 41,7 млрд штук. При этом их потребление сократилось в 2018 году на 6% против 2017 года.

"Само по себе сокращение потребления - позитивный сигнал, который говорит о том, что ответственное и экологичное поведение потребителей может формироваться и без запретов", - подытожил он.

Пластиковый мусор

Агрессивные меры по борьбе с пластиковым загрязнением обсуждаются в РФ с мая 2019 года. Так, 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в прямом эфире "ВКонтакте", заявил, что в перспективе может быть рассмотрен вопрос о запрете пластиковой одноразовой посуды в России на законодательном уровне. При этом он сослался на опыт Евросоюза.

В октябре 2018 года Европарламент поддержал введение запрета на использование одноразовых пластиковых изделий (ватные палочки, ложки, вилки, стаканчики, тарелки, трубочки) с 2021 года.

Минприроды и Минпромторг тогда поддержали эту идею, но отметили, что запрет должен вводиться взвешено в условиях рыночной экономики.