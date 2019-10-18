В РЭО считают, что переработка пластиковых пакетов приоритетнее запрета на их производство

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО, проводник реформы мусорной отрасли в РФ) считает более приоритетным развитие инфраструктуры по переработке пластиковых пакетов и популяризацию использования альтернативных сумок среди населения, чем запрет на производство пакетов из пластика. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора компании Вячеслав Духин.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Роспотребнадзор готовит поправки в федеральный закон "Об отходах производства и потребления", которые введут постепенное сокращение производства пластиковых пакетов вплоть до полного запрета.
"Если говорить о пластиковых пакетах, то, во-первых, их можно и нужно перерабатывать, и мы считаем важным и нужным поддерживать создание и работу инфраструктуры, которая может это делать. Во-вторых, можно только приветствовать появление более экологичных альтернатив пластиковым пакетам, например продажу многоразовых сумок, которые уже сейчас ритейлеры предлагают своим клиентам. На наш взгляд, еще многое можно сделать и для развития переработки, и для популяризации альтернатив, и это надо сделать раньше, чем задумываться о запретах", - сказал Духин.
Он добавил, что запрет пластиковых пакетов не должен быть самоцелью, а стремиться нужно к сокращению мусора, который нельзя переработать.
По данным участников рынка, которые привел Духин, объем производства всех пластиковых мешков и сумок, включая одноразовые пакеты, в России в 2018 году составил 41,7 млрд штук. При этом их потребление сократилось в 2018 году на 6% против 2017 года.
"Само по себе сокращение потребления - позитивный сигнал, который говорит о том, что ответственное и экологичное поведение потребителей может формироваться и без запретов", - подытожил он.
Пластиковый мусор
Агрессивные меры по борьбе с пластиковым загрязнением обсуждаются в РФ с мая 2019 года. Так, 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в прямом эфире "ВКонтакте", заявил, что в перспективе может быть рассмотрен вопрос о запрете пластиковой одноразовой посуды в России на законодательном уровне. При этом он сослался на опыт Евросоюза.
В октябре 2018 года Европарламент поддержал введение запрета на использование одноразовых пластиковых изделий (ватные палочки, ложки, вилки, стаканчики, тарелки, трубочки) с 2021 года.
Минприроды и Минпромторг тогда поддержали эту идею, но отметили, что запрет должен вводиться взвешено в условиях рыночной экономики.