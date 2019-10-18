ФСБ и прокуратура проверяют закупку медоборудования по нацпроекту в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 октября. /ТАСС/. Закупки медицинского оборудования по нацпроекту "Здравоохранение" в Амурской области привлекли внимание правоохранительных органов. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Василий Орлов на коллегии регионального Минздрава.

"Очень внимательно сейчас работает ФСБ и прокуратура по этой теме", - сказал Орлов. Он пояснил, что в течение лета в регионе пришлось поменять практически все техзадания на закупки медоборудования. Связано это было с тем, что техзадания были "заточены" под одного производителя. Закупки отменяли и проводили заново.

По словам губернатора, на практике ситуация выглядит так: появляется региональный дилер какого-либо производителя, имеющего право продавать продукцию на Дальнем Востоке. Потом с помощью врачей, которые будут работать на этом оборудовании в больнице, формируется техзадание - такое, что только это оборудование может выиграть в торгах. В итоге техника покупается на 30% дороже, чем стоит при аналогических закупках на рынке. В настоящий момент приходят некие дистрибьюторы и говорят о том, что области на следующий год потребуется конкретное оборудование, хотя его список еще только формируется в Минздраве РФ.

"Этой темой по моей просьбе личной занимаются силовики самым подробным образом. И мы наведем здесь порядок", - подчеркнул губернатор, указав на то, что руководители и специалисты лечебных учреждений должны быть максимально внимательны к процедурам закупок.

Губернатор отметил, что в 2019 году на покупку медицинского оборудования по нацпроекту "Здравоохранение" в Приамурье предусмотрено более 1 млрд рублей. На сегодняшний день исполнение по этому направлению находится на среднем уровне, если сравнивать в целом по стране. Хотя, если бы не отмена и новое проведение закупок минувшим летом, можно было бы отработать и выше среднего, как по другим нацпроектам, планы по которым на этот год выполнены уже почти на 100%. В частности, речь идет о ремонте дорог, развитии сельского хозяйства и малого бизнеса.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.