Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФСБ и прокуратура проверяют закупку медоборудования по нацпроекту в Приамурье

Глава региона Василий Орлов отметил, что руководители и специалисты лечебных учреждений должны быть максимально внимательны к процедурам закупок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 октября. /ТАСС/. Закупки медицинского оборудования по нацпроекту "Здравоохранение" в Амурской области привлекли внимание правоохранительных органов. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Василий Орлов на коллегии регионального Минздрава.

"Очень внимательно сейчас работает ФСБ и прокуратура по этой теме", - сказал Орлов. Он пояснил, что в течение лета в регионе пришлось поменять практически все техзадания на закупки медоборудования. Связано это было с тем, что техзадания были "заточены" под одного производителя. Закупки отменяли и проводили заново.

По словам губернатора, на практике ситуация выглядит так: появляется региональный дилер какого-либо производителя, имеющего право продавать продукцию на Дальнем Востоке. Потом с помощью врачей, которые будут работать на этом оборудовании в больнице, формируется техзадание - такое, что только это оборудование может выиграть в торгах. В итоге техника покупается на 30% дороже, чем стоит при аналогических закупках на рынке. В настоящий момент приходят некие дистрибьюторы и говорят о том, что области на следующий год потребуется конкретное оборудование, хотя его список еще только формируется в Минздраве РФ.

"Этой темой по моей просьбе личной занимаются силовики самым подробным образом. И мы наведем здесь порядок", - подчеркнул губернатор, указав на то, что руководители и специалисты лечебных учреждений должны быть максимально внимательны к процедурам закупок.

Губернатор отметил, что в 2019 году на покупку медицинского оборудования по нацпроекту "Здравоохранение" в Приамурье предусмотрено более 1 млрд рублей. На сегодняшний день исполнение по этому направлению находится на среднем уровне, если сравнивать в целом по стране. Хотя, если бы не отмена и новое проведение закупок минувшим летом, можно было бы отработать и выше среднего, как по другим нацпроектам, планы по которым на этот год выполнены уже почти на 100%. В частности, речь идет о ремонте дорог, развитии сельского хозяйства и малого бизнеса.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Теги
РоссияОрловская областьОрлов, Василий Александрович
Реклама на ТАСС
Молния
Роскомнадзор изучит информацию об утечке кредитных историй 1 млн россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС