Губернатор Кубани пригласил депутатов Рады прослушать курс лекций по истории региона

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил депутатов Верховной рады Украины, которые решили заняться возвращением "украинских этнических территорий" Кубани, в местный вуз, где им прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС.

Член фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Алексей Гончаренко написал накануне в одном из Telegram-каналов, что украинские парламентарии создали межфракционное объединение, которое займется вопросами разработки политики по возвращению "в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев" Кубани.

"Я не хотел бы восполнять знания депутатов верховной Рады Украины по истории Кубани в социальных сетях, а с удовольствием пригласил бы их в Кубанский государственный университет, где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска. Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений", - отметил Кондратьев.

Он напомнил, что уже советовал депутатам Рады "спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань - этнической территорией Украины, хотят ли они, для начала, куда-либо возвращаться"

"Первые казаки-переселенцы бежали на южные земли Российской империи со всей России и ее окраин и, сложно сказать в процентном соотношении, какой национальности они были и с каких земель конкретно на территорию нынешней Кубани они переселялись. Я не случайно подчеркнул, что именно нынешней Кубани, потому что, когда они переселялись, название местности Кубань не существовало. А земли были просто южной приграничной территорией Российской империи. Как и самой Украины, как государства, тоже не существовало", - подчеркнул губернатор.

По его словам, кубанские казаки живут "на своей российской земле". "Это их земля, они на ней живут свободно и вольготно, растят своих детей, работают, строят планы и уверенно смотрят в завтрашний день.Но они прекрасно помнят и передают из поколения в поколение, что эта земля им пожалована Екатериной Великой, и эта ее грамота о пожаловании земли, которая в настоящее время хранится в краевом историческом музее, является одной из главных регалий Кубанского казачьего войска", - добавил собеседник агентства.

История вопроса

Вопрос о необходимости "вернуть" Украине "захваченную Россией Кубань" ранее поднимался отдельными политиками в Киеве. В ответ губернатор Краснодарского края предлагал отправить на Украину "партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях".

Кубань - историко-географический регион на территории Российской Федерации. К Российской империи Кубань была присоединена в 1783 году, после упразднения Крымского ханства. По указу Екатерины II земли были переданы в дар казакам.

В настоящее время регион охватывает большую часть Краснодарского края, всю Республику Адыгею, большую часть Карачаево-Черкесии, западную часть Ставропольского края, юг Ростовской области.