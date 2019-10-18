Цукерберг высказался за сохранение политической рекламы в Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Глава и основатель американской компании Facebook Марк Цукерберг высказался за сохранение на платформе одноименной социальной сети возможности размещать политическую рекламу. С соответствующим заявлением он выступил в четверг в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

По его мнению, "политическая реклама являет собой важный элемент огласки, особенно для региональных политиков, перспективных кандидатов [на политически посты], правозащитных организаций, которым в СМИ уделено не так много внимания". "Запрет на политическую рекламу в конечном счете был бы на руку тем, кого активно поддерживают в средствах массовой информации", - указал Цукерберг.

Глава Facebook подчеркнул, что трудности вызывает также вопрос относительно того, что можно считать политической рекламой, а что - нет. "Есть множество тем, которые напрямую связаны с выборами. Нужно ли запрещать рекламу, касающуюся вопросов здравоохранения, иммиграции или расширения прав женщин? - задался вопросом глава крупнейшей в мире социальной сети. - В любом случае возникают трудности, а я уверен, что в непонятной ситуации, если и придется ошибаться, то лучше - в сторону большей свободы выражения".

В США в последние месяцы в центре внимания оказались вопросы, которые касаются сбора и хранения личных данных пользователей работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Цукербергу уже пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.