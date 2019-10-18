Не имеющие своего жилья врачи Севастополя смогут получать компенсацию за аренду квартиры

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Севастополя утвердило компенсации за аренду жилья для врачей, у которых нет своих квартир. Предполагается, что это поможет привлечь в город больше специалистов и закрыть дефицит медицинских кадров, сообщил журналистам в пятницу директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

"Постановление правительства принято. Мы предусмотрели компенсацию за съем жилья на все первичное звено. Эта мера поддержки предусмотрена не только для приезжающих специалистов, она будет распространяться на всех, кто не имеет в городе Севастополе собственного жилья, и севастопольцы, и приезжающие", - сказал глава департамента.

Он уточнил, что впервые мера была введена в июле 2019 года. Изначально на выплаты могли претендовать только онкологи, ситуация с этими специалистами самая сложная. С ноября выплаты смогут получать и другие медики, всего 68 человек, информация о потребности в такой компенсации была предоставлена учреждениями здравоохранения. На это будет направлено 2,7 млн рублей, которые за год сэкономлены Горздравом по разным направлениям.

Директор департамента пояснил, что сейчас наиболее серьезный дефицит кадров наблюдается в первичном звене. Именно эти врачи работают с пациентами в поликлиниках, отвечают за диспансеризацию, вакцинацию, диспансерный учет ряда категорий горожан. Сейчас городу не хватает около 150 врачей.

По словам Шеховцова, для получения выплат медик должен предоставить пакет документов, в том числе подтверждение отсутствия собственной жилплощади в Севастополе и договор аренды квартиры. Он добавил, что в проект бюджета на 2020 год на компенсации за аренду жилья врачам заложено 24 млн рублей.