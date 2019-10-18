Исследователи нашли бочку кофе 1902 года на Земле Франца-Иосифа

ТАСС, 18 октября. Исследователи Русского географического общества (РГО) в ходе экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа обнаружили бочку кофе на месте американской полярной экспедиции 1902 года. Об этом сообщил путешественник-исследователь Леонид Круглов на своей странице в сети Instagram.

"Остатки зимовья американской полярной экспедиции Эвелина Болдуина 1902 года. Море постепенно разрушает берег и скоро эти уникальные постройки могут исчезнуть. Мы сделали тут много интересных находок, как например, эта бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зернами", - написал он.

По словам путешественника, у американцев было несколько базовых лагерей на архипелаге. "Они основательно подготовились, привезли сюда 400 лаек, 15 пони, большое количество людей", - отмечает Круглов.

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества на архипелаг Земля Франца-Иосифа была анонсирована президентом РГО Сергеем Шойгу весной 2019 года и продолжалась с 1 августа по 27 сентября 2019 года.