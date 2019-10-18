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Путин: суверенитет РФ зависит от сохранения духовных основ и национальной идентичности

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также участникам XXIII Всемирного русского народного собора, тема которого в этом году звучит как "Народосбережение - настоящее и будущее России". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Сегодня цивилизация сталкивается с серьезнейшими демографическими вызовами, а многие государства переживают настоящий кризис, разрушительную девальвацию фундаментальных нравственных, семейных устоев, которые веками и тысячелетиями определяли жизнь общества. Глубоко убежден - уверенное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность в решающей степени зависят от сохранения и укрепления духовных основ, национальной идентичности, сбережения и приумножения русского и других народов России", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что реализуемые сегодня в стране меры по демографическому развитию, поддержке рождаемости, снижению смертности и увеличению продолжительности жизни следует дополнить долгосрочной, рассчитанной на десятилетия стратегией. По словам президента, эта стратегия нацелена на "воспитание поколений, для которых большая, многодетная семья, забота о ближних, о своих детях и родителях, ответственность за судьбу Отечества являются безусловными ценностями, смыслом и нормой жизни".

Глава государства также указал на необходимость объединения усилий государства и общества, сотрудничество с Русской православной церковью и другими традиционными религиями России.

XXIII Всемирный русский народный собор открывается в Москве 18 октября под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Тема общественного форума: "Народосбережение - настоящее и будущее России".

Всемирный русский народный собор (до 1995 г. - Всемирный русский собор, ВСР) - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также "единения русского народа". В форуме принимают участие люди разных политических взглядов и вероисповеданий. Собор объединяет представителей власти, духовенства традиционных религий России, деятелей науки, образования и культуры, делегатов русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. С 2009 года ВРНС возглавляет патриарх Кирилл.

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