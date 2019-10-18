Роскомнадзор изучит информацию об утечке кредитных историй миллиона россиян

Сколько раз данные россиян утекали в Сеть в 2019 году? И откуда?

Сколько раз данные россиян утекали в Сеть в 2019 году? И откуда? Коротко в цифрах ЦБ

Газета "Коммерсантъ" информировала, что более миллиона кредитных историй россиян нашлись в открытом доступе. Произошло это в результате ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, предположительно принадлежавшем микрофинансовой организации.

"Роскомнадзор будет изучать этот вопрос и при наличии оснований примет меры", - сказали в пресс-службе.

По данным газеты, независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко сообщил в среду вечером, 16 октября, на своей странице в Twitter об обнаруженном сервере онлайн-кредитора, на котором находились кредитные истории более миллиона россиян, полученные из бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс", а также c данными сотовых операторов.

Название базы отсылает к микрофинансовой организации (МФО) "ГринМани", выдававшей онлайн-займы. Основной объем информации - свыше миллиона записей - приходился именно на БКИ "Эквифакс". В базе были указаны паспортные данные заемщиков, адреса регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информация о кредитах.

Сейчас доступ закрыт, но из-за того, что данные были доступны для свободного скачивания долгое время, они могли быть украдены злоумышленниками.