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В Совфеде предложили ввести единые требования для дистанционного экомониторинга

Речь идет о беспроводных технологиях и датчиках, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде считает нужным внести поправки в ряд законов для введения единых требований к дистанционному мониторингу состояния окружающей среды. Такую позицию в пятницу озвучил председатель Совета, вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Особое значение для граждан имеют данные о состоянии окружающей среды. И здесь необходимо внести изменения в федеральный закон "Об охране окружающей среды" и "О защите прав юридических лиц при осуществлении контроля и надзора". Определить единые требования для дистанционного мониторинга состояния окружающей среды. Речь идет о беспроводных технологиях и датчиках, которые в режиме реального времени осуществляют мониторинг и напрямую передают данные, с которыми граждане должны иметь возможность ознакомиться", - сказал Турчак.

Он пояснил, что сейчас такие нормы отсутствуют. "Это является барьером для создания "умной" платформы контрольно-надзорной деятельности", - резюмировал вице-спикер.

Заседание Совета по развитию цифровой экономики проходит в рамках VII Всероссийского форума "Взгляд в цифровое будущее".

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
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