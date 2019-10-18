Славянский форум в Брянске в первый день работы собрал более 1,3 тыс. участников

ТАСС, 18 октября. Славянский международный экономический форум начал свою работу в Брянске в пятницу, на мероприятии присутствуют делегаты из регионов России, а также из других стран, сообщил на открытии форума губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Сегодня на форуме я рад приветствовать наших гостей из Белоруссии, Сербии, Молдавии, которые уже на протяжении многих лет являются участниками нашего форума. А также делегации из Испании, Китая, Кореи, Донецкой народной республики, которые сегодня впервые участвуют в работе нашего форума. Два предыдущих форума были посвящены новому укладу и развитию цифровой экономики. Сегодня мы будем говорить о сбережении и приумножении человеческого капитала - это важнейший ресурс, который является не только движущей силой экономического развития, но и основой построения экономики знаний, инноваций, информационных систем и уникальных цифровых технологий", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства, на форуме также присутствуют делегаты их Приднестровья, Гагаузии и регионов России. Всего в мероприятии принимают участие более 1,3 тыс. человек. При этом предварительную регистрацию прошли 1,85 тыс. человек.

Правительство Брянской области планирует в рамках форума подписать инвестиционные соглашения на сумму около 9 млрд рублей, сообщил ТАСС директор департамента экономического развития региона Михаил Ерохин. По его словам, планируется подписание соглашений, в том числе с Брянским машиностроительным заводом по проекту увеличения выпуска маневровых тепловозов, компанией "Брасовские сыры", которая намерена построить новый цех производства твердых сыров. "Фирма "Русагро" планирует возведение двух свиноферм в Навлинском и Дятьковском районах, а с агрохолдингом "Кролково" мы подпишем соглашение о создании кролиководческого хозяйства. Детали этих и других проектов будут озвучены на форуме", - добавил Ерохин.

Славянский международный экономический форум проводится в Брянске с 2009 года, его организатором выступает правительство региона. Главной площадкой его проведения в 2019 году стал концертный зал "Дружба", тематические секции проведут также на базе Брянской облдумы, областной научно-универсальной библиотеки.