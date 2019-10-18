В СПЧ сообщили, что Федотов хочет работать в качестве постоянного эксперта Совета

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к членам Совета, выразив желание работать в качестве постоянного эксперта СПЧ. Об этом ТАСС сообщил в пятницу член Совета Александр Брод, комментируя информацию о том, что Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с предельным возрастом пребывания на должности.

"Вчера он [Федотов] обратился к членам Совета и сказал, что видит себя в качестве постоянного эксперта Совета", - сказал Брод. По его информации, Федотов "собирается продолжать преподавательскую деятельность". При этом "для Совета он важен, его опыт и навыки ценны, по крайней мере, он должен продолжать работать в рядах Совета как член Совета", - отметил Брод.

"Но его пожелание было работать в качестве постоянного эксперта", - привел он позицию Федотова. "В понедельник (21 октября - прим. ТАСС) он нас планирует собрать, рассказать, что происходит, поделиться планами, поэтому ждем встречи с ним", - сказал Брод. В свою очередь Федотов воздержался от комментария по этим вопросам. "Не комментирую", - сказал он ТАСС.

Комментируя публикации о том, что пост главы СПЧ вместо Федотова может занять глава Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев, Брод отметил, что Фадеев - профессиональный политолог, журналист, который хорошо себя показал в качестве общественного деятеля.

"Он [Фадеев] был одним из тех, кто являлся автором закона об ОП, фактически создавал с нуля этот институт гражданского общества, был членом президиума ОП, председателем различных комиссий, - напомнил член президентского Совета. - Ему удалось за счет региональных форумов, за счет активных поездок в регионы активизировать работу палаты, которая снова заявила о себе как серьезный институт гражданского общества". "Он опытный, грамотный человек, дотошный, я бы сказал. Я считаю, что у него есть все шансы поднять работу Совета на новый качественный уровень", - подчеркнул Брод.

В четверг член СПЧ Ева Меркачева сообщила ТАСС, что, по ее информации, Федотов в ближайшее время покинет свой пост, это связано с предельным возрастом пребывания на должности. На данный момент пресс-служба Кремля не сообщала о решении в отношении Федотова и не публиковала никаких документов по этому вопросу.