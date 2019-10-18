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Коллегия по жалобам на СМИ признала публикации AP с интервью с Памфиловой тенденциозными

Речь идет об интервью 29 августа

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Общественная коллегия по жалобам на прессу признала, что публикации агентства Associated Press, основанные на интервью с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой, являются тенденциозным. Об этом говорится в решении, опубликованном в пятницу на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Спорные публикации на сайте информационного агентства Associated Press выглядят тенденциозными, что нарушает основополагающий принцип профессиональной этики журналиста - принцип объективности", - говорится в сообщении.

Вместе с тем коллегия определяет спор по поводу данных публикаций АP "как межкультурный и в значительной мере языковой, лингвистический в основе". "Коллегия соглашается с тем, что сам по себе факт возникновения данного информационного спора в значительной мере связан с недостаточным учетом сторонами межкультурных различий, а именно с тем, что каждой из сторон представлялось понятным, не нуждающимся в прояснении, согласовании, в выработке и оформлении одинаково понимаемых договоренностей", - говорится в решении.

Об интервью

Associated Press опубликовало интервью Памфиловой 29 августа. В частности, в нем приводились ее слова о необходимости совершенствования правил регистрации кандидатов на выборах и избирательного законодательства. После публикации интервью в ЦИК отметили, что "вместо заявленного видеоинтервью был размещен авторский материал, содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы, с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России". Также в комиссии подчеркнули, что "размещенные краткие видеофрагменты представляют собой разрозненные фразы, которые, будучи оторваны от общего хода беседы, в ряде случаев потеряли свой изначальный смысл".

Впоследствии ЦИК обратился в АP с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию, а также дать опровержение допущенных ошибок, однако, по данным комиссии, статья автора была признана агентством корректной. В Центризбиркоме посчитали подобные действия информагентства нарушением требований закона РФ "О средствах массовой информации" и направили обращение в Общественную коллегию по жалобам на прессу. В свою очередь сама Памфилова 4 сентября заявила, что сотрудники АP применили "в полной мере пропаганду и цензуру" при публикации ее интервью, допустив искажение смысла и вырвав из контекста ряд фраз.

Пресс-секретарь АP Лорен Истон заявила, что агентство "никаким образом не давало понять, что интервью с главой ЦИК или его расшифровка будут опубликованы полностью". По ее словам, "после публикации сюжета АP прислушалось к мнению озабоченных ситуацией представителей Центральной избирательной комиссии и согласилось опубликовать объяснение с подробностями о том, почему некоторых независимых кандидатов в Московскую городскую думу исключили".

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