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Мастер-классы по профориентации пройдут в школах Железноводска

Они направлены на раннюю профориентацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Около 400 школьников Железноводска примут участие в мастер-классах по профориентации в рамках проекта "Билет в будущее". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба горадминистрации.

"Две школы курортного городского округа стали площадками федерального образовательного проекта, направленного на раннюю профориентацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В рамках проекта ребята получают возможность познакомиться с миром профессий и попробовать свои силы в тех или иных компетенциях под руководством опытных наставников", - говорится в сообщении.

Ребята посетят 9 мастер-классов, где каждый сможет выбрать занятие по душе. "По итогам проекта "Билет в будущее" каждый участник получит рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. Всего в проекте участвуют более 400 юных жителей Железноводска", - отмечается в пресс-релизе.

Горадминистрация также сообщила, что первой профессией, которую опробовали школьники, стала профессия повара. Ребята научились печь хлеб и сдобные булочки.

Проект "Билет в будущее" реализуется в рамках нацпроекта "Образование" для учащихся 6-11 классов. Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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