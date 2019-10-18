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Минприроды: новые правила обращения с батарейками не отразятся на акциях по их сбору

Как отметили в ведомстве, они надеются на экологическую сознательность граждан

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новые правила сбора и переработки аккумуляторов и батареек, которые разработало Министерство природных ресурсов и экологии РФ, не приведут к сворачиваю акций по сбору элементов питания, которые сейчас развивают ретейлеры. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе министерства.

Согласно проекту правил, физические и юридические лица смогут сдавать отслужившие батарейки операторам по обращению с отходами и компаниям, которые занимаются розничной продажей батареек. Складывать их можно будет только в специальные контейнеры, в мусоропроводы - нельзя. Между тем один из ретейлеров, который успешно развивает акции по сбору отработанных элементов питания, - сеть "Вкусвилл" - не продает батарейки. Накопленные в своих магазинах элементы компания отправляет в Челябинскую область на завод "Мегаполисресурс". Это единственное работающее сейчас предприятие по их переработке.

"Запретить - самое простое что может быть, мы за рациональное и системное. Не видим поводов для волнений. Инициативы работают, и [мы] уверены, найдем варианты вписывания этого процесса в единую систему", - сказали ТАСС в пресс-службе Минприроды, отвечая на вопрос о том, отразятся ли новые правила обращения с батарейками на акциях ретейлеров по их сбору.

Собеседник агентства добавил, что проконтролировать, будут ли россияне выкидывать батарейки в мусоропроводы и баки для обычного коммунального мусора, будет непросто. В этом вопросе ведомство надеется на экологическую сознательность граждан.

По мнению генерального директора "Мегаполисресус" Владимира Мацук, установка дополнительных контейнеров под батарейки не улучшит ситуацию с их переработкой. "Последние два года мы вышли на плато по собираемости в 2% от продаж батареек всего в России. Увеличили количество контейнеров с 1000 до 2500, количество собранных батареек подросло на 12%. Значит, дело теперь не в количестве контейнеров", - сказал он ТАСС.

Мацук отметил, что в России наблюдается десятикратный переизбыток мощностей по переработке батареек относительно собираемых на утилизацию элементов питания.

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