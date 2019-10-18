Патриарх Кирилл считает, что СМИ уделяют мало внимания теме раскола в православном мире

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Средства массовой информации уделяют недостаточное внимание проблематике раскола в православном мире, интересующей Русскую православную церковь (РПЦ) и российское общество. Об этом заявил в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, открывая XXIII Всемирный русский народный собор (ВРНС) "Народосбережение - настоящее и будущее России" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

"Я очень надеюсь, что наконец-то средства массовой информации поймут, что освещать в эфире в прайм-тайме такие темы, как та, что беспокоит весь православный мир - это их задача! Но когда мы видим их на центральных каналах в конце новостного блока, меньше минуты, наряду с какими-то обычными совершенно сообщениями, возникает вопрос: почему в Греции [эта тема] в центре внимания, почему в других странах [эта тема] в центре внимания, а в России… недостаточно внимания той проблематике, которая волнует не только церковь, но и наш народ, политиков, общественных деятелей? Надеюсь, что ситуация изменится, и наше общество будет получать в том числе из светских средств массовой информации объективную картину того, что сегодня происходит", - сказал патриарх.

Он отметил, что СМИ должны доводить до аудитории объективную точку зрения о проблеме. "Очень важно, чтобы комментарии, которые осуществляются, дискуссии, которые проходят сейчас о единстве православия, помогали нашему народу и общественности сформировать правильное понимание происходящего и сознавать, что мы живем сегодня в критическую эпоху", - добавил предстоятель Русской церкви.

Целью раскола в мировом православии является отрыв греческого мира от России, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мы обладаем определенной достоверной информацией, что все то, что происходит сейчас в мировом православии, - это не случайность... а реализация конкретного плана:... оторвать Россию от греческого мира, а греческий мир от России. Потому что в сознании злоумышленников Русская церковь представляется некой мягкой силой, посредством которой она влияет на окружающий мир. Возникает вопрос: почему же Россия не может делиться с миром своими духовными дарами, почему это преступно? Это преступно только в сознании тех, кто стремится к... уничтожению той роли, которую играет Россия", - сказал предстоятель Русской церкви.

Русская православная церковь, заявил патриарх Кирилл, будет и дальше отстаивать как единство православия, так и собственную духовную независимость. "То, что сегодня происходит вокруг Русской православной церкви, проблемы признания или непризнания украинских раскольников православными церквами - во всей этой истории есть нечто, что не декларируется, но является главной целью тех закулисных сил, которые развязали эти раскольнические действия. В Русской церкви это хорошо понимают, но это понимают и в Греции - к нам обращаются с просьбами устоять, не дрогнуть, продолжить эту независимую линию сохранения единства мирового православия, а главное - сохранения духовной независимости Русской православной церкви от всех этих центров мирового влияния", - добавил патриарх.

Международная общественная организация Всемирный русский народный собор образована в 1993 году и на протяжении всего времени играет значительную роль в формировании гражданского общества России. Ее возглавляет Патриарх Московский и всея Руси. В 2005 году организации был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.