Житель Ростовской области обнаружил почти 80 боеприпасов времен войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Около 80 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашел житель Матвеево-Курганского района Ростовской области в лесополосе, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"В Матвеево-Курганском районе на пульт дежурного единой дежурно-диспетчерской службы 112 поступила информация о том, что в полутора километрах от разъезда Закадычное Новониколаевского сельского поселения местный житель при сборе грибов в лесополосе обнаружил склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны - всего 79 штук", - говорится в сообщении.

Кроме того, накануне при проведении хозяйственных работ были обнаружены снаряды в Аксайском, Константиновском районах и в городе Таганроге. "Таким образом, за одни сутки на территории донского региона обнаружено 83 опасные находки", - заключили в пресс-службе.

Отмечается, что с начала года на территории Ростовской области обнаружено и обезврежено более 500 взрывоопасных предметов.