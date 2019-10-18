Проверку начали в отношении конвоиров после ЧП в суде с фигурантами дела "Нового величия"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Руководство столичной полиции проводит служебную проверку в конвойном полку ГУ МВД Москвы после инцидента в Люблинском суде Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении сотрудников конвойной службы ГУ МВД Москвы начата служебная проверка. В ходе нее будет установлено, как арестанты принесли в суд лезвие", - сказал собеседник агентства.

В четверг двое обвиняемых по делу "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков нанесли себе раны во время слушаний в Люблинском суде, после чего заседание было прервано. После этого Костыленков был госпитализирован. Адвокат Максим Пашков не исключил, что Крюков также госпитализирован.

Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Уголовное дело Павла Ребровского, осужденного к 2,5 года колонии, поступило в Люблинский суд для нового рассмотрения после отмены приговора. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.