С планировавшим убийство в школе Кирова подростком работает психолог

КИРОВ, 18 октября. /ТАСС/. Кировский подросток, планировавший, по данным полиции, убийство в одной из школ города, продолжает обучение, но не в очной форме. С ним работает психолог, сообщил в пятницу ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Владимир Макаров 24 сентября сообщил, что в Кирове был выявлен 16-летний подросток, "планировавший совершить массовое убийство в одной из школ". Против него возбуждено уголовное дело. В настоящее время старшеклассник находится под подпиской о невыезде и не посещает школу.

"Мы эту ситуацию ведем, дважды встречались с семьей, решили вопрос по образованию. Занятия посещать он не начал, но его право на образование реализуется. Психолог работает и с ним, и с семьей. Никаких обвинений не предъявлено, продолжать образование он должен, но не в форме очного обучения", - сказал Шабардин.

Омбудсмен добавил, что у подростка был конфликт с одноклассниками.