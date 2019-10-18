В Финляндии продается старинная крепость

ХЕЛЬСИНКИ, 18 октября. /ТАСС/. В местечке Кангасламми в Финляндии выставлена на продажу старинная каменная крепость "Мантту", которой уже почти 100 лет. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Цена строения всего €60 тыс., за которые в этом же регионе можно приобрести пару таунхаусов. Как пояснили в администрации города Варкаус, в ведении которой находится здание, крепости нужен основательный ремонт. "Город сейчас в достаточно сложной ситуации, если говорить о деньгах", - отметил мэр Варкауса Тони Леппянен.

По его словам, причина продажи также в том, что городская администрация в настоящее время не может найти для крепости никакого применения. Леппянен выразил надежду, что это удастся сделать будущему хозяину. Согласно тексту объявления, продать "Мантту" власти готовы, в первую очередь, такому человеку, "который понимает ее значение для деревни Кангасламми и ее идентичности", а также сможет взять на себя ответственность за сохранность крепости.

Четырехэтажное строение с башней уже пытались продать в 2007 году. На этот раз крепость уже осмотрело более десятка возможных собственников. Однако пока конкретных предложений о покупке здания не поступало.

"Мантту" была построена в 1920-х годах по проекту местного архитектора Ойва Каллио. На протяжении десятилетий крепость использовалась для самых разных целей - в ней заседал горсовет, располагался зал суда, помещения школы и сбербанка. Сейчас в здании периодически организуют разные мероприятия, в том числе выступления летнего театра или танцы, однако используется строение нечасто.