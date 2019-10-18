Жительница Урала пожаловалась на кондуктора трамвая, назвавшую ребенка-инвалида багажом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области проверит информацию СМИ о том, что кондуктор автобуса в Екатеринбурге назвала ребенка-инвалида, находящегося в коляске, багажом. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой региональной прокуратуры в пятницу.

По данным местных СМИ, конфликт начался с того, что мать ребенка-инвалида подала для оплаты своего проезда "мелкие" деньги, что вызвало недовольство кондуктора. Затем кондуктор сказала, что заставит женщину платить за "багаж", имея в виду ребенка-инвалида.

"Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в том числе соблюдению прав инвалида при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании, руководитель которой будет вызван в прокуратуру для дачи объяснения", - говорится в сообщении.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.