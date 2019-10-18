Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жительница Урала пожаловалась на кондуктора трамвая, назвавшую ребенка-инвалида багажом

Конфликт произошел из-за того, что мать ребенка расплачивалась за проезд "мелкими" деньгами, что вызвало недовольство кондуктора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области проверит информацию СМИ о том, что кондуктор автобуса в Екатеринбурге назвала ребенка-инвалида, находящегося в коляске, багажом. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой региональной прокуратуры в пятницу.

По данным местных СМИ, конфликт начался с того, что мать ребенка-инвалида подала для оплаты своего проезда "мелкие" деньги, что вызвало недовольство кондуктора. Затем кондуктор сказала, что заставит женщину платить за "багаж", имея в виду ребенка-инвалида.

"Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в том числе соблюдению прав инвалида при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании, руководитель которой будет вызван в прокуратуру для дачи объяснения", - говорится в сообщении.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Bloomberg: власти США пытаются получить документы бывшей компании Дерипаски в Британии
Документы компании были изъяты в декабре 2018 года британскими властями в рамках расследования, начатого по подозрению в отмывании денег
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС