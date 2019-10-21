"Умные" светофоры, датчики в асфальте. Как технологии борются с пробками и нарушителями

Программы предсказывают пробки, управляют светофорами, следят за нарушителями. ТАСС — о том, как это работает в Москве и других российских городах

Беспилотные авто, электромобили, дроны над суперскоростными трассами — это визуальный символ "умного" мегаполиса будущего. Что-то из этого вы наверняка представляете, когда слышите, что технологии изменят дороги. Сегодня инновации, которые реально меняют их, не столь кинематографичны. Зато они умеют решать кучу других проблем. Уже существуют алгоритмы, умеющие находить ворованные авто, предсказывать заторы и подсказывать, как их "разрулить". А еще загаджетованные светофоры и датчики (вы даже не представляете, как их много), которые следят за всем, что происходит на дороге. Рассказываем подробно, где и каким образом они применяются. Что такое "умный" светофор? Как он работает? Это светофор, связанный с компьютером. Им управляет программа, которая позволяет ему как самому принимать решения, так и "советоваться" с другими светофорами и действовать синхронно с ними. В Москве более 40 тыс. светофоров. Из них 2,5 тыс. — такие "умные" объекты. Для них есть несколько режимов управления.

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Локальный режим. Светофоры работают по заранее заложенной в них программе отдельно от других светофорных объектов. Как правило, это такие сценарии, как утренний час пик, вечерний час пик и день.

Светофоры работают по заранее заложенной в них программе отдельно от других светофорных объектов. Как правило, это такие сценарии, как утренний час пик, вечерний час пик и день. Координированное управление. В этом режиме светофоры работают в координации, т.е. объекты связаны между собой. Как правило, это применяется на вылетных магистралях. "По такой программе светофоры связаны между собой и работают синхронно, чтобы пропускать определенное количество автомобилей и поддерживать определенную интенсивность на участке. В Москве такая программа работает на сотне участков. Например, на Алтуфьевском, Варшавском шоссе, Ленинском проспекте", — говорит Дмитрий Горшков, заместитель руководителя ЦОДД Адаптивный режим. Такие светофоры на основании поступающих к ним данных самостоятельно определяют дорожную ситуацию и адаптируются к ней. Информацию о транспортном потоке они получают с помощью индукционных петель или датчиков, вмонтированных в дорожное полотно на перекрестке. Такое оборудование позволяет определять не только плотность потока, но и тип автомобиля, подъезжающего к перекрестку, в том числе выделять из потока общественный транспорт. Эту информацию адаптивные светофоры также передают в центр управления. "В таком режиме светофоры работают на пересечении Чонгарского и Симферопольского бульваров, в Зеленограде, при проезде тоннелей между улицами Иловайская — Шоссейная и Батайская — Курская. В асфальт вмонтированы датчики, они распознают появление городского транспорта — автобусов, трамваев — и позволяют сразу включать зеленый свет для их приоритетного проезда. Для автомобилистов такая схема тоже удобна, потому что они останавливаются только тогда, когда нужно пропустить общественный транспорт", — рассказал Горшков. Централизованное управление из ситуационного центра. "Круглосуточно у нас работает дежурная смена. Специалисты постоянно взаимодействуют с ГИБДД, МЧС и другими городскими службами. При необходимости они вмешиваются в работу светофоров и с помощью ручного управления увеличивают фазы для наиболее загруженных направлений", — добавил представитель ЦОДД. Кстати, эти "умные" светофоры производят в России, на предприятиях Ростеха. Оборудование поставляется не только в Москву, но и в другие регионы — Санкт-Петербург, Ярославскую и Кемеровскую область. Где стоят датчики? А видеокамеры?

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На московских дорогах больше 3 тыс. различных датчиков, которые собирают информацию о машинах и загруженности дорог. Эти датчики повсюду — на перекрестках, на трассах... Есть те, что "закапываются" в асфальт, — это индукционные петли. Они выполняют роль невидимого регулировщика. Когда трамвай подъезжает к перекрестку, они "включают" ему зеленый свет. Обычно все такие датчики умеют измерять, сколько машин, по какой полосе, в какой промежуток времени проехали. Также в Москве примерно 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Они работают в местах с высокой аварийностью. И позволяют следить за дорожной обстановкой в режиме реального времени. "Комплексы фотовидеофиксации стоят не только только над дорогами, но и на бортах подвижного состава. Собранные данные используются для дорожной аналитики. Сейчас в день обрабатывается порядка 50 млн проездов", — продолжает Дмитрий Горшков. Еще, по его словам, само появление на каком-либо участке фиксаторов снижает аварийность. "Количество погибших в авариях на дорогах Москвы сократилось почти на 10% за полгода, а с 2010 года удалось сократить количество погибших на 39%", — приводят цифры в ЦОДД. Как подсвеченные столбы влияют на безопасность Вы обращали внимание на то, что сейчас во многих местах "светятся" не только сами светофоры, но и опоры, на которых они стоят? Казалось бы, такое простое решение, трудно назвать его инновационным. Но, по данным холдинга Швабе (входит в состав корпорации "Ростех" и обслуживает ИТС Москвы), эти подсвеченные столбы помогают повысить безопасность.

"Водитель отвлекается на рекламные щиты, вывески, и другую световую информацию, — говорит Иван Ожгихин — замгендиректора холдинга "Швабе". — Светофор не всегда выделяется на фоне, но освещение опоры решило эту проблему. Теперь даже при дожде или тумане водитель видит сигнал светофора и успевает остановиться перед пешеходным переходом. В первую очередь выбирают места, где по невнимательности водителей происходит много ДТП. Устройства на наиболее аварийных участках оснащены светодиодными лентами. Кроме того, мы доработали технологию, ранее использовались только светодиодная лента и знаки с внутренней подсветкой. А на новых переходах мы еще установили прожектор, который подсвечивает пешехода на переходе, а также зоны ожидания на тротуаре". "Подсвечивать" столбы начали в 2016 году, сейчас 87 светофоров выглядят так. Помимо этого в Москве лампами освещают зебры на пешеходных переходах. Как "поумнеют" дороги до конца года