Реконструкцию главного здания Пушкинского музея планируют завершить в 2023 году

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Реставрация главного здания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, которую планируют начать после строительства Депозитарно-реставрационного и выставочного центра, должна завершиться в 2023 году. Об этом в пятницу сообщила журналистам директор музея Марина Лошак.

Ранее планировалось, что реконструкция главного здания музея начнется в 2023 году и продлится до 2026 года.

"К концу 2021 года планируется обеспечить строительную готовность для посещения Депозитарно-реставрационного и выставочного центра, Дома текста, галереи искусства импрессионистов и постимпрессионистов, музейно-административных зданий и благоустроить общественную зону на месте ансамбля ["кремлевской"] АЗС [недалеко от ГМИИ]. <...> И к июлю 2023 года завершить реконструкцию главного здания, строительство инженерных сетей и сооружений для обеспечения функционирования всего Музейного квартала", - сказала она.

Лошак добавила, что, как только завершится строительство Депозитарно-реставрационного и выставочного центра, можно будет приступить к реконструкции главного объекта - старого здания ГМИИ. Строительство несущих конструкций подземной части депозитария завершится в ноябре 2019 года.

По словам директора, депозитарий является ключевым местом для музея. "Все остальные строительные объекты зависят от него, нам нужно его завершить, завершить качественно и красиво. И это тем сложнее сделать в короткие сроки", - пояснила Лошак.

Депозитарно-реставрационный и выставочный центр будет представлять собой комплекс помещений, объединенных подземной частью. Планируется, что он вместит в себя фондохранилища и многофункциональные выставочные залы. Помимо этого, в центре будет проводиться научная работа хранителей, реставрационные работы и фотосъемка экспонатов. Депозитарий будет частично доступным для посетителей, им будет позволено свободно гулять по подземным переходам между зданиями квартала.

Быстро, но качественно

Директор обратила внимание, что стремление к выполнению сроков не повлияет на качество строительных и реставрационных работ. "Мы сделали массу усилий, чтобы наш музей остался таким, какой он есть - с его волшебной атмосферой, но тем не менее более удобный. У нас есть задача сделать его способным принимать большое количество людей", - добавила она.

Как рассказала Лошак, под главным зданием будет новое пространство, которое условно называется "цистерна". "Это будет огромное пространство в 6 тыс. кв м с очень высокими потолками, стоящее на колоннах, которое станет хабом для всего музейного квартала. От него будут идти подземные коридоры, наполненные искусством и соединяющие галерею старых мастеров с импрессионистами и депозитарием", - отметила директор музея.

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования столетия музея. Работа по созданию городка проводится в два этапа. С 2014 года реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных - под галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых - под Дом текста (научно-информационный центр). Также строятся депозитарно-реставрационный и выставочный центры.