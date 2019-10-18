Власти Ставрополья увеличат площадь квартир для детей-сирот в селах

ПЯТИГОРСК, 18 октября. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров намерен увеличить площади квартир для детей-сирот в рамках новой краевой госпрограммы строительства социального жилья на селе. Об этом в пятницу сообщило управление по информполитике правительства региона.

"По предварительным расчетам, дома будут возводить по универсальным проектам, что позволит сэкономить средства на подготовку проектно-сметной документации. Трехэтажные, по три квартиры на лестничной площадке. При этом уже решено: площадь квартир для детей-сирот увеличат с нынешних 33 до 50 кв. м, то есть в полтора раза", - говорится в сообщении.

По данным управления, многоквартирные дома будут строить в селах с численностью населения менее 10 тыс. человек в рамках новой краевой госпрограммы обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Уже определены места, где в ближайшей перспективе начнется возведение домов. Это села Грачевка, Левокумское, Новоселицкое, Степное и Летняя Ставка. Первые три дома в общей сложности на 108 квартир появятся в селе Грачевка.

"Программа позволит обеспечить просторным и комфортным жильем около 300 семей", - отмечается в пресс-релизе.