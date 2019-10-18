Регионам выделят на программу "Земский учитель" 3,6 млрд рублей за три года

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Российские регионы получат 3,6 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию программы "Земский учитель". Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая находится в Воронеже с рабочей поездкой.

"За три года предполагается, что федеральный бюджет на эти цели выделит 3,6 млрд рублей, и еще около 850 млн выделят регионы, которые будут спонсировать это мероприятие. И, собственно, с 1 января 2020 года педагоги смогут получить [по этой программе] 1 млн рублей, не облагаемый подоходным налогом. Предоставляться он пока будет педагогам, приезжающим на работу в малые города до 50 тыс. человек", - сказала она.

Голикова отметила, что средства можно будет направить на приобретение жилья, погашение ипотеки и оплату стажировок. "Значительное количество городов Воронежской области имеют численность до 50 тыс. человек. То есть те, кто будет приезжать в них на работу, смогут смело претендовать на 1 млн рублей", - сказала Голикова.

В ходе рабочей поездки Голикова также посетит центр одаренных детей "Репное", проведет в правительстве Воронежской области совещание по созданию научно-образовательного центра, после чего встретится с молодыми учеными в Воронежском государственном университете.